Come cambia il pomeriggio di Canale 5 senza Amici 21: la nuova programmazione (Di lunedì 16 maggio 2022) Si è conclusa ieri un'altra vincente edizione di Amici. Grande seguito e grandi ascolti anche per Amici 21 che ha chiuso i battenti con la finalissima del 15 maggio 2022. Ultima puntata quindi ieri sera con i saluti di Maria de Filippi e ovviamente, oggi non andrà in onda il day time. cambia quindi la programmazione del pomeriggio di Canale 5 ( e dal 30 maggio ci saranno anche altre novità visto che anche Uomini e Donne saluterà il pubblico di Mediaset). Ma concentriamoci su queste due settimane e vediamo Come cambierà la programmazione in questi giorni.

