Beautiful, anticipazioni 17 maggio: Steffy dice di sì a Finn e sospetta di Thomas. Il fratello ha fatto qualcosa che non va? (Di lunedì 16 maggio 2022) Beautiful, anticipazioni 17 maggio: la puntata di domani sarà incentrata su Steffy e Finn. Ecco cosa succederà. Beautiful, anticipazioni 17 maggio: Steffy accetta la proposta di Finn Lieto fine per Steffy e Finn: lui ha svelato alla giovane la verità sul test di paternità, le ha chiesto di diventare sua moglie e vedremo che lei accetterà. Ormai non pensa più a Liam Steffy ha dei dubbi su Thomas Steffy domanda a Finn come sia possibile che qualcuno abbia potuto falsare e il test e se Thomas c’entri qualcosa; tuttavia il futuro sposo le spiega che non è così: è stata tutta colpa di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 16 maggio 2022)17: la puntata di domani sarà incentrata su. Ecco cosa succederà.17accetta la proposta diLieto fine per: lui ha svelato alla giovane la verità sul test di paternità, le ha chiesto di diventare sua moglie e vedremo che lei accetterà. Ormai non pensa più a Liamha dei dubbi sudomanda acome sia possibile che qualcuno abbia potuto falsare e il test e sec’entri; tuttavia il futuro sposo le spiega che non è così: è stata tutta colpa di ...

Advertising

redazionetvsoap : #beautiful #anticipazioni La #trama di #domani, #17maggio - redazionetvsoap : AMNESIA a #BraveAndBeautiful!!!! Il cattivone non ricorda più nulla... #anticipazioni - redazionetvsoap : #beautiful #anticipazioni Arrestata, ma non esce di scena. Come mai? #puntateamericane - zazoomblog : Anticipazioni Brave and Beautiful 2 17 maggio 2022: episodio 32 - #Anticipazioni #Brave #Beautiful… - AnnaMancini81 : Brave and Beautiful anticipazioni puntate dal 16 al 20 maggio 2022 -