Spogliati | legati e L' orrore del generale Muradov contro i russi che si ribellano a Putin | intercettazione-choc

(Di domenica 15 maggio 2022) Gli orrori della guerra. Quegli orrori che è quasi impossibile anche soltanto immaginare. Orrori che emergono dalle intercettazioni raccolte dagli ucraini: violenze brutali deii loro connazionali.i disertori,i soldati delusi da questa guerra che sarebbe dovuta essere lampo e che, invece, si sta trasformando in un lunghissimo calvario. Nelle ultime settimane, infatti, sono filtrate molte notizie di diserzione e addirittura di auto-sabotaggio. E ora si apprende che alcuni comandanti sarebbero infatti statie portati via con i camion verso destinazioni sconosciute. Le deportazioni dei dissidenti sarebbero state ad opera delRustam, vicecomandante del distretto militare meridionale ...

L'ex premier russo contro Putin: 'È stato ingannato dai generali, sta perdendo fiducia nella guerra'