Spalletti in conferenza | “Difficile migliorarci | ma ci proveremo”

(Di domenica 15 maggio 2022) Lucianoha commentato, nel corso della consuetastampa, la vittoria del Napoli sul Genoa per 3-0. Di seguito le sue parole. “Forse non era una questione di preparare male le partite: magari fisicamente ci manca qualcosina per giocare in questo calcio qui. Anche oggi è successo nei primi venti minuti. Dipende quindi cosa si vuole fare e per cosa si deve competere. Oggi va abbassato il budget, gli stipendi sono alti: siamo partiti con questo obiettivo. Si può provare a vincere il campionato, ma bisogna fare le cose fatte bene e dichiarare le nostre intenzioni. Migliorare questo campionato non è facile: è vero che abbiamo fallito, ma fare meglio significa solo vincere il campionato. Siamo arrivati davanti a squadre come Atalanta e Juventus, che aerano favorite per la vittoria fiale rispetto a noi. Se loro hanno avuto difficoltà ...