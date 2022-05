Scherma | Coppa del Mondo 2022 | fioretto azzurro ancora in festa | Marini trionfa a Incheon! Foconi sul terzo gradino del podio

(Di domenica 15 maggio 2022) I fiorettisti italiani si confermano i migliori del pianeta anche nella tappa sudcoreana didel. A Incheon Tommasosbanca il botteghino imponendosi in finale contro il rappresentante di Hong Kong Chun Yin Ryan Choi (15-14); terza posizione per un ottimo Alessio(pari merito con il francese Maximilien Chastanet), battuto con il medesimo punteggio proprio da Choi nel penultimo assalto. A livello internazionale sembra ormai impossibile scalzare gli schermidori tricolore dall’Olimpo del, nonostante una performance di squadra quest’oggi non impeccabile. Merita gli applausi Francesco Ingargiola, uscito agli ottavi contro il vincitore del torneo (15-5), meno pimpanti gli altri azzurri. Eliminati ai sedicesimi Guillaume Bianchi (15-14 dal “solito” Choi), Filippo Macchi (15-13 ...

Dopo la brillante prestazione nella prova individuale di ieri, l'Italia non replica nella gara a squadre delladel Mondo di spada maschile ad Heidenheim. Il quartetto azzurro composto da Gabriele Cimini, Andrea Santarelli, Federico Vismara e Davide Di Veroli ha chiuso solamente al settimo ..., Eleonora Sbarzella argento e bronzo alladel Mediterraneo Città della Pieve, inaugurata a Ponticelli la Casa dell'Acqua → Potrebbe anche interessarti Sigillo, il Comune ...I fiorettisti italiani si confermano i migliori del pianeta anche nella tappa sudcoreana di Coppa del Mondo. A Incheon Tommaso Marini sbanca il botteghino imponendosi in finale contro il rappresentant ...Secondo successo per l’atleta di scuola club scherma Jesi. Terza la Volpi in campo femminile. Soddisfatto il Ct Stefano Cerioni, domina il suo marchio di fabbrica JESI, 15 maggio 2022 – Tommaso Marini ...