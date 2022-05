Rinnovo Handanovic, ostacolo nella trattativa: lo sloveno riflette (Di domenica 15 maggio 2022) Non solo Ivan Perisic, anche Samir Handanovic potrebbe lasciare l’Inter a fine stagione. Secondo Il Corriere dello Sport, la società meneghina avrebbe offerto al portiere sloveno il prolungamento del contratto di un anno. Le condizioni del prolungamento sono da valutare, poiché prevedono una diminuzione dell’ingaggio. Tale orientamento non è stato gradito particolarmente dal calciatore, che sta riflettendo sulla decisione da prendere. Calciomercato Inter Handanovic Dunque, c’è un gran fermento in casa Inter. Com’è ben noto, al termine della finale di Coppa Italia vinta contro la Juventus, Perisic ha rivelato ai microfoni di Sport Mediaset che l’Inter non gli ha ancora avanzato alcuna proposta di Rinnovo. Ora si aggiunge anche la situazione di Handanovic, che veste la maglia ... Leggi su rompipallone (Di domenica 15 maggio 2022) Non solo Ivan Perisic, anche Samirpotrebbe lasciare l’Inter a fine stagione. Secondo Il Corriere dello Sport, la società meneghina avrebbe offerto al portiereil prolungamento del contratto di un anno. Le condizioni del prolungamento sono da valutare, poiché prevedono una diminuzione dell’ingaggio. Tale orientamento non è stato gradito particolarmente dal calciatore, che stando sulla decisione da prendere. Calciomercato InterDunque, c’è un gran fermento in casa Inter. Com’è ben noto, al termine della finale di Coppa Italia vinta contro la Juventus, Perisic ha rivelato ai microfoni di Sport Mediaset che l’Inter non gli ha ancora avanzato alcuna proposta di. Ora si aggiunge anche la situazione di, che veste la maglia ...

