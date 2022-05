LIVE Djokovic-Tsitsipas 6-0 7-6, Finale ATP Roma 2022 in DIRETTA: il serbo domina e conquista il primo Masters1000 dell’anno! Il greco si inchina in due set (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE SECONDO SET 7-5 GAME SET AND MATCH NOVAK Djokovic! IL serbo TORNA CAMPIONE A Roma 6-5 Termina largo la risposta dell’ellenico. 5-5 TERMINA LARGO IL DIRITTO DIAGONALE DI Djokovic IN DIFESA! CHE AGGRESSIVITA’ DI Tsitsipas IN RISPOSTA 5-4 Altro diritto lungo di Djokovic che adesso ha due servizi a disposizione. 5-3 Scappa via la risposta del serbo. 5-2 In rete la risposta del classe 1998. 4-2 Ace centrale del balcanico. 3-2 ARRIVA IL MINI-BREAK DI Djokovic! Il serbo vince il confronto sulla diagonale. 2-2 Gran prima del greco. 2-1 Scappa via il rovescio centrale del greco. 1-1 COME SPINGE Djokovic CON IL ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE SECONDO SET 7-5 GAME SET AND MATCH NOVAK! ILTORNA CAMPIONE A6-5 Termina largo la risposta dell’ellenico. 5-5 TERMINA LARGO IL DIRITTO DIAGONALE DIIN DIFESA! CHE AGGRESSIVITA’ DIIN RISPOSTA 5-4 Altro diritto lungo diche adesso ha due servizi a disposizione. 5-3 Scappa via la risposta del. 5-2 In rete la risposta del classe 1998. 4-2 Ace centrale del balcanico. 3-2 ARRIVA IL MINI-BREAK DI! Ilvince il confronto sulla diagonale. 2-2 Gran prima del. 2-1 Scappa via il rovescio centrale del. 1-1 COME SPINGECON IL ...

