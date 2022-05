Ginevra: Cecchinato raggiunge Fognini nel main draw (Di domenica 15 maggio 2022) Nel “Gonet Geneva Open” il ligure debutterà contro l’australiano Kokkinakis. Nelle “quali” il siciliano al turno decisivo lascia quattro giochi all’uruguaiano Cuevas Leggi su federtennis (Di domenica 15 maggio 2022) Nel “Gonet Geneva Open” il ligure debutterà contro l’australiano Kokkinakis. Nelle “quali” il siciliano al turno decisivo lascia quattro giochi all’uruguaiano Cuevas

