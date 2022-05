Enea Bastianini ha vinto il Gran Premio di Le Mans di MotoGP

(Di domenica 15 maggio 2022), pilota italiano della Gresini Racing, squadra che utilizza le moto Ducati, haildidi Le, in Francia. Dopo di lui è arrivato l’australiano Jack Miller, del team Ducati, mentre il pilota spagnolo

CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP 2022 1. Fabio Quartararo (Yamaha) 102 2. Aleix Espargarò (Aprilia) 98 3.(Ducati) 94 4. Alex Rins (Suzuki) 69 5. Jack Miller (Ducati) 62 6. Johann Zarco (Ducati) 62 7. Francesco Bagnaia (Ducati) 56 8. Brad Binder (KTM) 56 9. Joan Mir (Suzuki) 56