Come mai adesso il Covid-19 sta dilagando in Corea del Nord? (Di domenica 15 maggio 2022) “Un disastro”, il “più grave sconvolgimento che abbia colpito il nostro Paese dalla sua fondazione”. Sono queste le parole che Kim Jong Un ha utilizzato per descrivere l’epidemia di Covid-19 scoppiata in Corea del Nord. Nel corso di una riunione d’emergenza, il presidente NordCoreano ha fatto appello alla “guerra totale” contro la diffusione del virus, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 15 maggio 2022) “Un disastro”, il “più grave sconvolgimento che abbia colpito il nostro Paese dalla sua fondazione”. Sono queste le parole che Kim Jong Un ha utilizzato per descrivere l’epidemia di-19 scoppiata indel. Nel corso di una riunione d’emergenza, il presidenteno ha fatto appello alla “guerra totale” contro la diffusione del virus, InsideOver.

Advertising

Giorgiolaporta : Era il #13maggio 1981 quando il nostro amato #Papa #GiovanniPaoloII subì un attentato in #PiazzaSanPietro. Mai com… - RaiPlay : L’#Eurovision come non lo avete mai visto! ?? In attesa della finale di questa sera, fuori ora il backstage delle pr… - fattoquotidiano : Dopo Conte, anche Salvini, Fratoianni e Santanché si oppongono alla chiusura di “CartaBianca”. Tace soltanto il Par… - danielelozzi : @gattaro_molesto Non è retorica. La storia racconta che a noi ciclicamente succedono partite come queste. Dominate… - TokkiJisun : I miei che mi svegliano alle 8 del mattino e mi trovano alle 8.15 a prepararmi caffè scoglionatissima “oh già svegl… -