Auto | prenotazione incentivi al via A chi convengono di più?

Advertising

fisco24_info : Auto, incentivi al test di convenienza. Oggi prenotazioni al via: In arrivo la circolare ministeriale che permetter… -

... apre all'uso di p agamenti mobili via smartphone , PagoBancomat e alla ricarica EV delle... Le novità riguardano:; pagamento a distanza per le stazioni di ricarica elettrica; ......accedere alla piattaforma didel Ministero dello Sviluppo economico, gestita da Invitalia, da mercoledì 25 maggio . Ma quali sono i dettagli dei bonus 2022 per l'acquisto dinuove ...L’ultima accortezza a cui fare attenzione, infine, è il limite temporale entro il quale usufruire degli sconti e ricevere la propria auto nuova, pari a 180 giorni dalla prenotazione dell’incentivo I c ...Bonus auto e moto fino a 5 mila euro. Da oggi, 16 maggio entrano in vigore gli attesi incentivi per le auto e le moto non inquinanti ...