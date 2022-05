(Di sabato 14 maggio 2022) Cristianochiude il (suo)e lancia dichiarazioni d'amore al Manchestere al prossimo allenatore, Erik Ten Hag. "Siamo tutti felici ed emozionati, sia come tifosi che come ...

Advertising

Gazzetta_it : Ronaldo si toglie dal mercato: 'Con Ten Hag lo United tornerà a vincere' - fottolesoglie : @optamirko Scusa amico, visto ora. Ci hanno visto un paragone con allegri quando era un palese riferimento a ciò ch… - lossobuco : @ValerioFedele1 Però bisogna essere chiari, Il caro andrea Pirlo l anno scorso aveva un “giocatorino” chiamato Cris… - marco_rogerio_ : RT @vlahovismopuro: @BeneDelbene @marco_rogerio_ ?????? la rosa dell'anno scorso senza Ronaldo e Vlahovic per Chiesa. Poi leggi che lo United… - vlahovismopuro : @BeneDelbene @marco_rogerio_ ?????? la rosa dell'anno scorso senza Ronaldo e Vlahovic per Chiesa. Poi leggi che lo Uni… -

La Gazzetta dello Sport

Cristianochiude il (suo) mercato e lancia dichiarazioni d'amore al Manchester United e al prossimo allenatore, Erik Ten Hag. "Siamo tutti felici ed emozionati, sia come tifosi che come giocatori - ha ...Cambi anche per Giampaolo, vengono ammonitiVieira e Hysaj, al 43 ancora Audero in tuffo si ... con Audero che con i pugniil pallone da sotto la traversa. La Sampdoria produce un gran ... Ronaldo si toglie dal mercato: "Con Ten Hag lo United tornerà a vincere" Ronaldo su Ten Hag – Ecco le parole del fuoriclasse portoghese:. “Siamo tutti felici ed eccitati, non solo noi calciatori ma anche i tifosi. Ronaldo su Ten Hag – Dopo l’ennesima stagione complicata, i ...maximo che ha gambizzato la Juve a stagione iniziata: quell'addio di Ronaldo che ha tolto il velo a una squadra priva di altre individualità capaci nell'immediato di caricarsi la squadra sulle spalle ...