Roma, su Cristante i sondaggi di Juve e Milan: l'idea di Mourinho (Di sabato 14 maggio 2022) Juve e Milan hanno messo gli occhi su Cristante della Roma, l'idea di Mourinho è quella di non voler cedere il centrocampista Cristante è uno dei pilastri della Roma di Mourinho. Un giocatore funzionale e imprescindibile nello scacchiere del portoghese, anche per questo motivo l'azzurro è incedibile per il tecnico. Juve e Milan hanno messo gli occhi su Cristante. Allegri lo aveva già avuto al Milan e i rossoneri vedono in lui il sostituto di Kessié. Resta da convincere la Roma che non vorrebbe privarsene e con cui ha un contratto in scadenza nel 2024. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

