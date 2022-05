"Putin, potere senza confini": stasera in tv un doc sul presidente russo (Di sabato 14 maggio 2022) Per il ciclo “Nove racconta” oggi, 14 maggio, va in onda alle 21.25, “Putin, potere senza confini”: nuovo tassello del mosaico che il canale sta dedicando al presidente russo. Dopo l’ultima rielezione la leadership di... Leggi su europa.today (Di sabato 14 maggio 2022) Per il ciclo “Nove racconta” oggi, 14 maggio, va in onda alle 21.25, “”: nuovo tassello del mosaico che il canale sta dedicando al. Dopo l’ultima rielezione la leadership di...

Advertising

APosillipo1 : @claudiocerasa Non capisco l'idea di 'non mettere Putin nell'angolo'. Probabilmente ci si riferisce all'uso di nuke… - Melaion : Il duce draghi, l'uomo nuovo della provvidenza, gesuita (pedagogia repressiva) di formazione. Il servo del potere f… - RiccardoAlfier4 : @FrancescoSaro I magistrati usano il potere che ricevono contro i meno potenti. Nessun magistrato russo condannerà… - OmegaIndi : @lea_but @fattoquotidiano @marcotravaglio @scannavo Ma gli oligarchi ci sono anche in Ucraina ed infatti impoverisc… - lea_but : @OmegaIndi @fattoquotidiano @marcotravaglio @scannavo Se vuol rimanere nel campo della corruzione a livello di pote… -