Motomondiale: Gp Francia, doppietta Ducati a Le Mans, Bagnaia in pole davanti a Miller (2) (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) - Quarto tempo per il francese della Yamaha Fabio Quartararo (1'30"688) che si lascia alle spalle altre due Ducati, quelle di Enea Bastianini (1'30"711) e del transalpino Johann Zarco (1'30"863). A completare la top ten quattro piloti spagnoli: il due Suzuki Joan Mir (1'30"943) e Alex Rins (1'30"977), Jorge Martin (Ducati - 1'31"068)) e Marc Marquez (1'31"148), con la migliore delle Honda. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) - Quarto tempo per il francese della Yamaha Fabio Quartararo (1'30"688) che si lascia alle spalle altre due, quelle di Enea Bastianini (1'30"711) e del transalpino Johann Zarco (1'30"863). A completare la top ten quattro piloti spagnoli: il due Suzuki Joan Mir (1'30"943) e Alex Rins (1'30"977), Jorge Martin (- 1'31"068)) e Marc Marquez (1'31"148), con la migliore delle Honda.

