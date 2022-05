MotoGP, Francesco Bagnaia favorevole alla conferma di Jack Miller in Ducati: preferenza per lo status quo (Di sabato 14 maggio 2022) preferenza per la conferma dello status quo. E’ questo il “Pecco Bagnaia pensiero” al termine delle qualifiche del GP di Francia, settimo round del Mondiale 2022 di MotoGP. Sulla pista di Le Mans per la prima volta la Rossa ha centrato la pole-position e la scuderia di Borgo Panigale ha voluto esagerare con una magica doppietta: Bagnaia primo e l’australiano Jack Miller secondo. Certo, domani sarà la gara e il francese Fabio Quartararo è decisamente insidioso per quanto ha messo in mostra nel corso delle prove libere in termini di passo gara. Tuttavia in Pecco c’è la consapevolezza di aver fatto un ottimo lavoro in preparazione e nello stesso tempo anche l’intesa con Miller è importante. “Sono davvero felice anche per ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022)per ladelloquo. E’ questo il “Peccopensiero” al termine delle qualifiche del GP di Francia, settimo round del Mondiale 2022 di. Sulla pista di Le Mans per la prima volta la Rossa ha centrato la pole-position e la scuderia di Borgo Panigale ha voluto esagerare con una magica doppietta:primo e l’australianosecondo. Certo, domani sarà la gara e il francese Fabio Quartararo è decisamente insidioso per quanto ha messo in mostra nel corso delle prove libere in termini di passo gara. Tuttavia in Pecco c’è la consapevolezza di aver fatto un ottimo lavoro in preparazione e nello stesso tempo anche l’intesa conè importante. “Sono davvero felice anche per ...

