La Spagna e il Portogallo fissano tetto a prezzo gas per produrre elettricità (Di sabato 14 maggio 2022) I governi spagnolo e portoghese hanno approvato in coordinamento tra loro, rispettivamente a Madrid e a Lisbona, i decreti che erano stati annunciati per limitare il prezzo all'ingrosso dell'elettricità nella Penisola iberica, attraverso un meccanismo temporaneo (della durata di 12 mesi) che impone un tetto al prezzo del gas consumato dalle centrali. Il meccanismo era stato concordato in precedenza con la Commissione europea, che ora dovrà approvare formalmente le due misure, prima che possano entrare in vigore. Le misure sono state decise nel quadro della risposta all'impennata senza precedenti dei prezzi del gas, e conseguentemente dell'elettricità, che era già in corso nel 2021 e che è stata fortemente aggravata dalla guerra russa in Ucraina.All'ultimo Consiglio europeo, il 26 marzo scorso, dopo un ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 14 maggio 2022) I governi spagnolo e portoghese hanno approvato in coordinamento tra loro, rispettivamente a Madrid e a Lisbona, i decreti che erano stati annunciati per limitare ilall'ingrosso dell'nella Penisola iberica, attraverso un meccanismo temporaneo (della durata di 12 mesi) che impone unaldel gas consumato dalle centrali. Il meccanismo era stato concordato in precedenza con la Commissione europea, che ora dovrà approvare formalmente le due misure, prima che possano entrare in vigore. Le misure sono state decise nel quadro della risposta all'impennata senza precedenti dei prezzi del gas, e conseguentemente dell', che era già in corso nel 2021 e che è stata fortemente aggravata dalla guerra russa in Ucraina.All'ultimo Consiglio europeo, il 26 marzo scorso, dopo un ...

