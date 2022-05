In Rai la guerra si fa con i peti (Di sabato 14 maggio 2022) Pare che alla sventurata Dania Mondini, mezzobusto del Tg1, siano venute certe meches terrificanti. Ma sgombriamo subito il campo da un equivoco: qui il Petomane non c’entra in quanto il leggendario Joseph Pujol, mirabilmente interpretato da Ugo Tognazzi in un film epocale, aveva cura di prodursi “senza pregiudizio alcuno per l’altrui olfatto”. Qui siamo se mai al geom. Calboni, che poi incolpava il povero, incolpevole Fantozzi. Chi sarà il Venticello inflitto in stanza a Dania? La faccenda puzza, tanto che la magistratura, non avendo di meglio da fare, ha spalancato un fascicolo; ipotesi di reato: mobbing (in forma di sniffing). Dania, infatti, si dice vessata da almeno cinque colleghi, senza fare i nomi: Filippo Gaudenzi, Marco Betello, Piero Felice Damosso, Andrea Montanari e Costanza Crescimbeni, poi dice la solidarietà fra donne. Sono loro gli indagati per questa tortura che ha ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 14 maggio 2022) Pare che alla sventurata Dania Mondini, mezzobusto del Tg1, siano venute certe meches terrificanti. Ma sgombriamo subito il campo da un equivoco: qui il Petomane non c’entra in quanto il leggendario Joseph Pujol, mirabilmente interpretato da Ugo Tognazzi in un film epocale, aveva cura di prodursi “senza pregiudizio alcuno per l’altrui olfatto”. Qui siamo se mai al geom. Calboni, che poi incolpava il povero, incolpevole Fantozzi. Chi sarà il Venticello inflitto in stanza a Dania? La faccenda puzza, tanto che la magistratura, non avendo di meglio da fare, ha spalancato un fascicolo; ipotesi di reato: mobbing (in forma di sniffing). Dania, infatti, si dice vessata da almeno cinque colleghi, senza fare i nomi: Filippo Gaudenzi, Marco Betello, Piero Felice Damosso, Andrea Montanari e Costanza Crescimbeni, poi dice la solidarietà fra donne. Sono loro gli indagati per questa tortura che ha ...

Advertising

UGiangrieco : RT @UGiangrieco: In Rai la guerra si fa con i peti - Max Del Papa - UGiangrieco : In Rai la guerra si fa con i peti - Max Del Papa - Albex751 : RT @marioadinolfi: Chiudono il programma di Bianca Berlinguer su Raitre. Il Pd ha ordinato, gli amministratori Rai hanno disposto. La colpa… - logomarbel : “La guerra in Ucraina mette a rischio LA TRANSIZIONE ECOLOGICA”. Su Rai Radio 1 poco fa. - casino90210 : @0Alessandro0 @afalchi82 @fanpage *alla rai radiotelevisione Italiana e non alla TV di Stato Ucraina mi piacerebbe… -