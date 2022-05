Cioccolato e latte: merenda buonissime e facile da fare (Di sabato 14 maggio 2022) Vediamo insieme una merenda che possiamo preparare in modo semplice che assomiglia ad una molto conosciuta e amata dai bambini. Oggi vi vogliamo proporre una ricetta un po’ diversa dal solito perchè prende inspirazione da una nota merendina che amano i bambini e che troviamo al supermercato nel banco frigorifero. Ma la nostra versione ovviamente L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 14 maggio 2022) Vediamo insieme unache possiamo preparare in modo semplice che assomiglia ad una molto conosciuta e amata dai bambini. Oggi vi vogliamo proporre una ricetta un po’ diversa dal solito perchè prende inspirazione da una nota merendina che amano i bambini e che troviamo al supermercato nel banco frigorifero. Ma la nostra versione ovviamente L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Claudia42265204 : RT @montanalu: In cucina, ultimando il semifreddo con torrone alle nocciole d'Alba tostate e cioccolato fondente 70%. La base é una meringa… - mario_aiscurri : RT @OriettasRecipes: Ciambella yogurt e cioccolato al latte ?????. Per un felice inizio settimana è quello che ci vuole ??? - aleph_con_zero : @TheOnlyOneYello @Luana_m89 Al latte o fondente? Cioccolato bianco, maschio e etero: sì o no? - StupidWhoReads : @Marteena84 A cinque mi scolai mezza bottiglia di liquore al cioccolato preparato in casa, bello fresco fresco da f… - hvrricaxe : @kolossax - si mangia latte o yogurt , fette biscottate con marmellata, una spremuta d’arancia anche un po’ di cio… -