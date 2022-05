Cashback e la lotteria degli scontrini, ennesimi flop del governo Conte (Di sabato 14 maggio 2022) Secondo i proponenti il Cashback e la lotteria degli scontrini dovevano dare un colpo letale all’evasione o, quantomeno, ridurre drasticamente quella da omessa fatturazione che, in rapporto a quella totale, ha un’incidenza importante. Ricordiamo che, secondo il MEF, in Italia l’evasione fiscale complessiva ammonterebbe a 105 miliardi di euro all’anno. Entrambe le misure, purtroppo, sono state un flop, non hanno funzionato. O meglio, non hanno prodotto i risultati sperati. A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA. Il Cashback, ad esempio, è stato addirittura “archiviato” dal governo Draghi che, a partire dal giugno 2021, ne ha sospeso l’applicazione.In primis perché non è emersa una evidente relazione causale tra gli incentivi previsti dal Cashback e la ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 14 maggio 2022) Secondo i proponenti ile ladovevano dare un colpo letale all’evasione o, quantomeno, ridurre drasticamente quella da omessa fatturazione che, in rapporto a quella totale, ha un’incidenza importante. Ricordiamo che, secondo il MEF, in Italia l’evasione fiscale complessiva ammonterebbe a 105 miliardi di euro all’anno. Entrambe le misure, purtroppo, sono state un, non hanno funzionato. O meglio, non hanno prodotto i risultati sperati. A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA. Il, ad esempio, è stato addirittura “archiviato” dalDraghi che, a partire dal giugno 2021, ne ha sospeso l’applicazione.In primis perché non è emersa una evidente relazione causale tra gli incentivi previsti dale la ...

