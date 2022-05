(Di sabato 14 maggio 2022) L'edizione in corso disi concluderà domenica sera 15 maggio 2022 con la finalissima che annuncerà il vincitore, eppure circolano già diverse voci sull'edizione che prenderà il via dal prossimo settembre. Stando a quanto riportato da Amedeo Venza sul suo profilo Instagram, uno dei sei professori potrebbeil programma e ci sarebbe già il possibile sostituto., prossima edizione: unlascia? La nuova edizione dipotrebbe subire un ulteriore cambiamento nel corpo docenti dopo l'addio di Arisa e l'arrivo di Raimondo Todaro. Coloro che mal sopportano Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano dovranno abbandonare le speranze. I due, infatti, resteranno anche perché sono la vera colonna portante del programma, nonostante i loro modi di fare spesso non piacciano. Nei mesi scorsi è ...

Anna Pettinelli lasceràQuella di domani potrebbe essere l'ultima puntata per lei, e forse è tra i volti di cui il pubblico sentirebbe meno la mancanza: sebbene non sia una cosa carina da ... Amici, un professore pronto a lasciare l'indiscrezione Tutto è pronto per la finalissima di Amici 21. A contendersi la vittoria nel corso della finale del talent di Maria De Filippi saranno i 6 allievi finalisti, 4 cantanti e ...Domenica 15 maggio in prima serata andrà in onda l'attesa finalissima di Amici 21: ecco le anticipazioni su cosa vedremo!