Sondaggi Tp: guerra in Ucraina, Italia e Ue succubi degli Usa per maggioranza italiani (Di venerdì 13 maggio 2022) La maggioranza degli Italiani sta con Papa Francesco. In un'intervista al Corriere della Sera, il Pontefice in merito all'invasione russa in Ucraina, aveva detto "non so se è stata provocata, ma facilitata forse sì, dall'abbaiare della Nato alle porte della Russia". Secondo il Sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico, il 28,5% afferma di condividere le parole del Papa anche se ora "bisogna cercare la pace". A fare suo il pensiero di Francesco è un ulteriore 35,3% di intervistati secondo cui "Nato e Occidente lavorano da anni per provocare questa guerra ed è per questo che boicottano qualsiasi tentativo di pace". In pochi rigettano le frasi del Papa (19,1%) mentre un 15,6% pur essendo d'accordo con lui, ritiene che la reazione russa sia comunque ...

