Soldati russi sparano a due civili a Kiev: il video choc della Cnn. «Erano disarmati, uccisi mentre lavoravano» (Di venerdì 13 maggio 2022) Il 16 marzo scorso, lungo una delle arterie che porta alla capitale ucraina Kiev e che era stata nei giorni precedenti teatro di pesanti combattimenti, telecamere di sorveglianza di una... Leggi su ilmattino (Di venerdì 13 maggio 2022) Il 16 marzo scorso, lungo una delle arterie che porta alla capitale ucrainae che era stata nei giorni precedenti teatro di pesanti combattimenti, telecamere di sorveglianza di una...

Advertising

riotta : Secondo informazioni Wagner, i mercenari russi, Putin ha bisogno di 800.000 soldati in campo per vincere la guerra… - TgLa7 : #GuerraUcraina, Nyt: soldati russi si ritirano anche da #Kharkiv ++ Si tratta della seconda battuta d'arresto dopo… - Avvenire_Nei : #Ucraina. Sabotaggi, diserzioni, proteste: il malessere dei soldati russi - marcoregni : RT @riotta: Secondo informazioni Wagner, i mercenari russi, Putin ha bisogno di 800.000 soldati in campo per vincere la guerra in #Ucraina… - MaterTenebraru1 : Sembra assurdo ma ci sta. Se pensiamo che i nostri giornali riportano per vere le notizie che i soldati russi ruban… -