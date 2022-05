Pugilato Elite, ai Mondiali Sorrentino ‘Caterpillar’ è agli ottavi di finale (Di venerdì 13 maggio 2022) Istanbul – Tre vittorie e un’eliminazione è il bilancio di ieri della nazionale italiana impegnata nei Mondiali Elite di Pugilato donne sul ring di Istanbul. La romana di Fiumicino ‘Caterpillar’ Sorrentino, grazie a un netto 5-0 sull’egiziana Mohamed, guadagna il pass per gli ottavi 50 Kg in cui affronterà l’irlandese Fryers (15/5). 5-0 anche per la 54 Kg Sirine Chaarabi nel suo match dei 16esimi contro la coreana Jin. L’azzurra negli ottavi sfiderà la dominicana Almanzar (15/5). La campionessa Mondiale 2016, Alessia Mesiano, vince al suo debutto in Turchia, imponendosi nei sedicesimi 60 kg 5-0 sulla turca Yildiz. Domenica, negli ottavi, l’azzurra se la vedrà con la rappresentante di Portorico Tapia Rodriguez. Unica nota negativa, l’infortunio che a ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 13 maggio 2022) Istanbul – Tre vittorie e un’eliminazione è il bilancio di ieri della nazionale italiana impegnata neididonne sul ring di Istanbul. La romana di Fiumicino, grazie a un netto 5-0 sull’egiziana Mohamed, guadagna il pass per gli50 Kg in cui affronterà l’irlandese Fryers (15/5). 5-0 anche per la 54 Kg Sirine Chaarabi nel suo match dei 16esimi contro la coreana Jin. L’azzurra neglisfiderà la dominicana Almanzar (15/5). La campionessa Mondiale 2016, Alessia Mesiano, vince al suo debutto in Turchia, imponendosi nei sedicesimi 60 kg 5-0 sulla turca Yildiz. Domenica, negli, l’azzurra se la vedrà con la rappresentante di Portorico Tapia Rodriguez. Unica nota negativa, l’infortunio che a ...

