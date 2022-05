Notte tranquilla a Firenze dopo la scossa serale di magnitudo 3 | 7

(Di venerdì 13 maggio 2022) AGI - Laè trascorsa senza ulteriori scosse di terremoto in provincia diil sisma delle 23,12 di3,7 gradi sulla scala Richter che ha destato allarme nella popolazione. L'epicentro e' stato localizzato a Impruneta, a sud del capoluogo, dove la terra trema da giorni. Laprincipale e' stata seguita tre minutida un'altra di2,3. Stavolta il terremoto è stato chiaramente avvertito dalla popolazione anche per il boato che ha preceduto la, dovuto probabilmente al fatto che era a soli 8 chilometri di profondità. Nellala Protezione civile ha fatto sapere che non sono stati segnalati danni a cose o persone e ha avviato i primi controlli nelle abitazioni e negli edifici insieme ...

Il Gazzettino del Chianti e delle Colline Fiorentine

Nella notte la Protezione civile ha fatto sapere che non sono stati segnalati danni a cose o persone e ha avviato i primi controlli nelle abitazioni e negli edifici insieme ai Carabinieri. Trema ancora il Chianti fiorentino. Dopo una notte tranquilla, la "botta" di prima mattina: una scossa da 3.3 AGI - La notte è trascorsa senza ulteriori scosse di terremoto in provincia di Firenze, dopo il sisma delle 23,12 di magnitudo 3,7 gradi sulla scala Richter che ha destato allarme nella popolazione.