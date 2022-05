MotoGP, orari qualifiche 14 maggio: programma GP Francia 2022, tv streaming, guida Sky e TV8 (Di venerdì 13 maggio 2022) Domani, sabato 14 maggio, il circuito Bugatti di Le Mans sarà teatro delle qualifiche valevoli per il Gran Premio di Francia 2022, settimo appuntamento stagionale del Motomondiale. Grande attesa in MotoGP per un nuovo duello tra Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia, dopo lo splendido testa a testa di Jerez de la Frontera. Il francese della Yamaha guida davanti al proprio pubblico e sarà forse il vero grande favorito per la pole position, ma dovrà inventarsi un giro perfetto per avere la meglio sulla pattuglia Ducati (in primis quelle di Bagnaia, Miller, Zarco e Martin). Ambizioni importanti anche per Suzuki, Aprilia e Honda, con Marc Marquez ancora a caccia del primo podio dell’anno. Le qualifiche della classe regina a Le Mans verranno trasmesse in diretta tv su Sky ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) Domani, sabato 14, il circuito Bugatti di Le Mans sarà teatro dellevalevoli per il Gran Premio di, settimo appuntamento stagionale del Motomondiale. Grande attesa inper un nuovo duello tra Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia, dopo lo splendido testa a testa di Jerez de la Frontera. Il francese della Yamahadavanti al proprio pubblico e sarà forse il vero grande favorito per la pole position, ma dovrà inventarsi un giro perfetto per avere la meglio sulla pattuglia Ducati (in primis quelle di Bagnaia, Miller, Zarco e Martin). Ambizioni importanti anche per Suzuki, Aprilia e Honda, con Marc Marquez ancora a caccia del primo podio dell’anno. Ledella classe regina a Le Mans verranno trasmesse in diretta tv su Sky ...

