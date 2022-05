Lo strano matrimonio tra Haaland e Guardiola

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 13 maggio 2022) «Non abbiamo un centravanti, perché il nostro centravanti è lo spazio». Con questa frase Pepsintentizzò alla perfezione una fase storica del suo ciclo al Barcellona, ma si marchiò anche per il futuro. In quella squadra il centravanti non c’era, o meglio c’era la sua versione falsa, il falso nueve, e per motivi più caratteriali che ideologici respinse anche uno che centravanti lo era per davvero, Zlatan Ibrahimovic. Questo contribuì a creare la fama dicome “uccisore dei centravanti”, una nomea che gli è rimasta appiccicata addosso e che è riemersa nel momento in cui si è saputo che alla sua corte sarebbe approdato Erling. Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erlingto the Club on 1st July ...