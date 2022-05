La Russia ha perso un’altra nave militare nel Mar Nero: la Vsevolod Bobrov colpita dall’esercito ucraino (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo l’incrociatore Moskva, la Russia perde un’altra nave militare nelle acque del Mar Nero. Questa volta a essere colpita dai missili ucraini, è stata la Vsevolod Bobrov. Dopo l’attacco, a bordo della potente imbarcazione (e di ultima generazione, varata nel 2016 ma entrata in servizio solamente pochi mesi fa) utilizzata come mezzo di supporto militare è scoppiato un incendio. Si tratta di un altro duro colpo alle infrastrutture mobili utilizzate dai militari inviati dal Cremlino per pattugliare la zona Sud dell’Ucraina. spokesman of Odessa OVA Sergey Bratchuk confirmed the collapse of the Russian ship “Vsevolod Bobrov,” (one of the newest fleets in Russia) – ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo l’incrociatore Moskva, laperdenelle acque del Mar. Questa volta a esseredai missili ucraini, è stata la. Dopo l’attacco, a bordo della potente imbarcazione (e di ultima generazione, varata nel 2016 ma entrata in servizio solamente pochi mesi fa) utilizzata come mezzo di supportoè scoppiato un incendio. Si tratta di un altro duro colpo alle infrastrutture mobili utilizzate dai militari inviati dal Cremlino per pattugliare la zona Sud dell’Ucraina. spokesman of Odessa OVA Sergey Bratchuk confirmed the collapse of then ship “,” (one of the newest fleets in) – ...

