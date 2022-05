La minaccia di un deputato russo al premier polacco: «La Polonia in cima alla lista per la denazificazione dopo l’Ucraina» (Di venerdì 13 maggio 2022) Il deputato russo Oleg Morozov ha avvertito i politici polacchi che con le loro accuse contro il Cremlino stanno incoraggiando Mosca a mettere la Polonia «nella lista per la denazificazione dopo l’Ucraina». Come riporta l’agenzia russa Ria Novasti, il deputato, presidente del Comitato per il controllo della Duma, ha usato la minaccia di una possibile invasione di Varsavia, dopo che il premier polacco, Mateusz Morawiecki, aveva lanciato durissimi attacchi contro la Russia in un’intervista al Telegraph: «Con le sue dichiarazioni sulla Russia come “tumore canceroso” e sull’indennità che dovremmo pagare all’Ucraina – ha scritto Morozov sul suo canale Telegram – la ... Leggi su open.online (Di venerdì 13 maggio 2022) IlOleg Morozov ha avvertito i politici polacchi che con le loro accuse contro il Cremlino stanno incoraggiando Mosca a mettere la«nellaper la». Come riporta l’agenzia russa Ria Novasti, il, presidente del Comitato per il controllo della Duma, ha usato ladi una possibile invasione di Varsavia,che il, Mateusz Morawiecki, aveva lanciato durissimi attacchi contro la Russia in un’intervista al Telegraph: «Con le sue dichiarazioni sulla Russia come “tumore canceroso” e sull’indennità che dovremmo pagare al– ha scritto Morozov sul suo canale Telegram – la ...

