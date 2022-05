Kia Niro | l' elettrificazione alla portata di tutti

(Di venerdì 13 maggio 2022) MILANO - Arriva sul mercato la nuovissima Kia, pensatq per chi vuole essere protagonista del passaggio immediato e semplice verso un futuro di mobilità sostenibile. La possibilità di scegliere ...

MILANO - Arriva sul mercato la nuovissima Kia Niro, pensatq per chi vuole essere protagonista del passaggio immediato e semplice verso un futuro di mobilità sostenibile. La possibilità di scegliere tra tre propulsori elettrificati altamente efficienti e a basse emissioni, un crossover che offre anche tanta flessibilità e polivalenza d'uso.