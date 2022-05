Ciclismo su pista, Marco Villa: “Abbiamo dei gruppi allargati, fa ben sperare per Parigi 2024” (Di venerdì 13 maggio 2022) Si è conclusa nella notte italiana la prima giornata della seconda tappa della Nations League 2022, circuito internazionale dedicato al Ciclismo su pista. A Milton (Canada) sono arrivati grandissimi risultati in casa Italia, sia per il Team Pursuit femminile composto da Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Silvia Zanardi, oro con il tempo di 4’:17”552 , sia per quello maschile formato da Mattia Pinazzi, Davide Plebani, Carloalberto Giordani e Stefano Moro, argento con il crono di 3’:56”042. “Abbiamo chiuso delle belle prove, con ottimi tempi, in un torneo di alto livello – ha esordito il CT Marco Villa al termine delle gare (fonte: FederCiclismo) – Con il quartetto femminile una vittoria merita. Rispetto a Glasgow, dove erano presenti Elisa Balsamo e Chiara Consonni, ci ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) Si è conclusa nella notte italiana la prima giornata della seconda tappa della Nations League 2022, circuito internazionale dedicato alsu. A Milton (Canada) sono arrivati grandissimi risultati in casa Italia, sia per il Team Pursuit femminile composto da Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Silvia Zanardi, oro con il tempo di 4’:17”552 , sia per quello maschile formato da Mattia Pinazzi, Davide Plebani, Carloalberto Giordani e Stefano Moro, argento con il crono di 3’:56”042. “chiuso delle belle prove, con ottimi tempi, in un torneo di alto livello – ha esordito il CTal termine delle gare (fonte: Feder) – Con il quartetto femminile una vittoria merita. Rispetto a Glasgow, dove erano presenti Elisa Balsamo e Chiara Consonni, ci ...

