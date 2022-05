(Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) –o Annibale, condottiero cartaginese famoso per la traversata dei Pirenei e delle Alpi con gli elefanti verso Roma: l’omonimo campo anticiclonico percorre la stessa strada e per questo prende il nome del condottiero ‘tunisino’, la lettera A di Annibale indica anche la prima forte ondata di caldo del 2022. In queste ore, infatti, dalla Tunisia e dall’Algeria correnti calde si dirigono verso l’Italia passando anche su Spagna e Francia con valori termici elevati: siamo già 8 gradi oltre la media del periodo ed il picco del caldoè atteso Martedì prossimo. Arriveremo ben oltre i 32-33°C soprattutto sul Nord Italia, ma il caldo si espanderà durante ilanche verso le regioni centro-meridionali. Se fossimo stati in agosto, quando i mari sono già caldi, con questa configurazione avremmo toccato i ...

Advertising

StraNotizie : Anticiclone africano Hannibal domina nel weekend, il meteo - fisco24_info : Anticiclone africano Hannibal domina nel weekend, il meteo: (Adnkronos) - Le previsioni fino a domenica 15 maggio… - italiaserait : Anticiclone africano Hannibal domina nel weekend, il meteo - LinaPenny1 : RT @CristinaShonny: L'anticiclone africano Hannibal si fa sentire di buon mattino, previsti per oggi 35 °C Buona giornata a tutti. https://… - ilmeteoit : #WEEKEND con il dominio dell'anticiclone africano #HANNIBAL -

Come anticipato in precedenza, l'sta progressivamente prendendo possesso dell'Italia, imponendo un po' ovunque condizioni estive , con temperature pronte a volare oltre i 30 ...Hannibal, il cosiddetto Cammello meteorologico, come viene definito in meteorologia l', interesserà l'Italia da Nord a Sud almeno fino al 20 - 22 maggio con valori termici elevati. La prossima settimana potrebbe essere ancora più calda, con valori record al Nord - ...Antonio Sanò, Direttore e Fondatore del sito iLMeteo.it, prevede sull’Italia il rinforzo della ‘Gobba del Cammello’, come viene simpaticamente chiamato l’Anticiclone Africano, con un’estensione verso ...Tuttavia, la nostra attenzione si concentra sull'avvio della prossima settimana quando ci aspettiamo una seconda e più marcata avanzata dell'alta pressione africana. Nuova pulsazione dell'anticiclone ...