Ue | Consiglio ministri approva relazioni su partecipazione Italia

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri ha condiviso la Relazione consuntiva e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, rispettivamente per l'anno 2021 e 2022, presentate dal sottosegretario agli Affari europei Vincenzo Amendola. Le relazioni -spiega il comunicato di Palazzo Chigi- danno conto, da un lato, degli obiettivi raggiunti e, dall'altro, degli orientamenti e delle priorità che l'Esecutivo intende perseguire con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea. Le relazioni saranno presentate al Parlamento, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

