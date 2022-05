Pagelle Vicenza-Cosenza 1-0: voti e tabellino andata Playout Serie B 2021/2022 (Di giovedì 12 maggio 2022) Le Pagelle, i voti e il tabellino di Vicenza-Cosenza 1-0, match dell’andata Playout di Serie B 2021/2022. Decide la rete al 90? di Maggio in questo primo confronto in vista del secondo atto al Marulla. Un gol annullato a testa: prima a Caso, poi a Diaw. Alla fine è l’ex Napoli a firmare la rete che fa esplodere il Menti con un tap in sul palo colpito da Dalmonte. LA CRONACA Vicenza: Contini 6; Brosco 6, De Maio 5, Bruscagin 6; Maggio 7, Cavion 7 (44? st Giacomelli sv), Bikel 6, Lukaku 6.5 (28? st Dalmonte 7); Ranocchia 6 (34? st Meggiorini sv), Da Cruz 6; Diaw 6A disposizione: Grandi, Zonta, Giacomelli, Pasini, Padella, Boli, Cappelletti, Greco, Dalmonte, Meggiorini, Cester, ... Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022) Le, ie ildi1-0, match dell’di. Decide la rete al 90? di Maggio in questo primo confronto in vista del secondo atto al Marulla. Un gol annullato a testa: prima a Caso, poi a Diaw. Alla fine è l’ex Napoli a firmare la rete che fa esplodere il Menti con un tap in sul palo colpito da Dalmonte. LA CRONACA: Contini 6; Brosco 6, De Maio 5, Bruscagin 6; Maggio 7, Cavion 7 (44? st Giacomelli sv), Bikel 6, Lukaku 6.5 (28? st Dalmonte 7); Ranocchia 6 (34? st Meggiorini sv), Da Cruz 6; Diaw 6A disposizione: Grandi, Zonta, Giacomelli, Pasini, Padella, Boli, Cappelletti, Greco, Dalmonte, Meggiorini, Cester, ...

