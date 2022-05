I combattenti di Azov abbandonati | impossibile liberarli Dentro si canta per alleviare la tensione video

(Di giovedì 12 maggio 2022) Un giorno fa idel battaglioneasserragliati nell’acciaieria di Mariupol hanno messo in rete le immagini dei feriti: il mondo deve vedere il prezzo, fisico, della loro battaglia. Quei volti su Telegram raccontano di una disperata resistenza, che ormai ha i giorni e le ore contati. L’acciaieriastal è rimasta l’ultimo baluardo ucraino nella Mariupol occupata dai russi, il che – secondo il vice comandante del Reggimento Svyatoslav Kalina Palamar – mette i militari ucraini nell’impianto di fronte a una scelta: combattere a oltranza o lasciare l’acciaieria. Palamar ha lanciato un appello: «La nostra unica possibilità è un’evacuazione confermata per iscritto dal nostro governo, dalla Russia e da terze parti. Se fallisce, continueremo a combattere», ha detto. LEGGI ANCHE Come spartani alle Termopili: tra Mariupol e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Al termine dell'udienza generale, al momento del 'baciamano', il Papa incontrerà e saluterà le mogli di d… - TgLa7 : #Ucraina: #Papa incontra mogli dei combattenti del Battaglione #Azov - Ventura_Stefano : I combattenti ucraini della 36esima Brigata di Marina e del Battaglione Azov sono Patrioti e Eroi che combattono ol… - TheGreenDuchy73 : @MentanaEnrico Loro si....le mogli dei combattenti Azov - drndbl : RT @HSkelsen: Svyatoslav Palamar, vice comandante di #Azov, in collegamento conferma che: All'#Azovstal ci sono solo ucraini: non solo il… -

Ieri le mogli di alcunidel battaglionehanno incontrato Papa Francesco chiedendogli di intervenire per salvarli. Draghi e il piano Marshall. Serve un "piano Marshall" per l' Ucraina ...Qui hanno trovato riparo centinaia di civili, che sono poi stati evacuati, ma nei suoi sotterranei si sono asserragliati anche idi, un reggimento inquadrato nella Guardia Nazionale ...Chi scrive è Arseniy Fedosiuk, uno dei combattenti del reggimento Azov intrappolato nell'acciaieria di Mariupol, l’ultimo baluardo della resistenza ucraina. Il soldato, nato 29 anni fa in un piccolo ...Noi possiamo dire come farlo con le armi, ma ovviamente le informazioni su queste operazioni sono riservate", ha spiegato Samoilenko, soprannominato Cyborg dai media ucraini per via del braccio in ...