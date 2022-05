Focaccia super golosa | soffice e filante | vorrai mangiarla solo così!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 12 maggio 2022)Mangiare una buonacomodamente seduti nella cucina di casa propria non è sempre realizzabile. Tuttavia con la ricetta qui di seguito potrai cimentarti nella preparazione di unadecisamente stuzzicante eappagante. Perfetta da offrire ai propri ospiti o da mangiare seduti davanti alla tv, questa pietanza entrerà di diritto nella top ten dei piatti salati per eccellenza. Se ami i sapori decisi è la ricetta che fa per te....