Don Matteo 13 non va in onda: i fan della fiction fermati dall’Eurovision Song Contest (Di giovedì 12 maggio 2022) Per i tanti milioni di fan del longevo prodotto di Rai1 non c’è stato nemmeno il tempo di familiarizzare per bene con il nuovo personaggio interpretato da Raoul Bova che è già arrivato il tempo di doversi salutare. Giovedì 12 maggio 2022 Don Matteo 13 non andrà in onda sulla rete ammiraglia della televisione pubblica a causa della messa in onda della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest, evento che sta monopolizzando i palinsesti delle rete e sta provocando qualche grattacapo anche alla programmazione della concorrenza. I fan dovranno quindi aspettare ancora un po’ di tempo per riabbracciare tutti i personaggi che animano Spoleto e dintorni, con la programmazione di Rai1 che riprenderà normalmente molto ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 12 maggio 2022) Per i tanti milioni di fan del longevo prodotto di Rai1 non c’è stato nemmeno il tempo di familiarizzare per bene con il nuovo personaggio interpretato da Raoul Bova che è già arrivato il tempo di doversi salutare. Giovedì 12 maggio 2022 Don13 non andrà insulla rete ammiragliatelevisione pubblica a causamessa insecsemifinale dell’Eurovision, evento che sta monopolizzando i palinsesti delle rete e sta provocando qualche grattacapo anche alla programmazioneconcorrenza. I fan dovranno quindi aspettare ancora un po’ di tempo per riabbracciare tutti i personaggi che animano Spoleto e dintorni, con la programmazione di Rai1 che riprenderà normalmente molto ...

Advertising

ninofrassicaoff : Stasera non c'è DON MATTEO ma L'EUROVISION SONG CONTEST Gianluca de 'Il Volo' è positivo e Rai 1 mi ha chiesto di s… - piripetenusmeow : RT @ninofrassicaoff: Stasera non c'è DON MATTEO ma L'EUROVISION SONG CONTEST Gianluca de 'Il Volo' è positivo e Rai 1 mi ha chiesto di sost… - _portamivia_ : RT @ninofrassicaoff: Stasera non c'è DON MATTEO ma L'EUROVISION SONG CONTEST Gianluca de 'Il Volo' è positivo e Rai 1 mi ha chiesto di sost… - marichia79 : @DonMatteoRai Per noi è immancabile come Pippo don Matteo senza Natalina non esiste - falloutzay : RT @ninofrassicaoff: Stasera non c'è DON MATTEO ma L'EUROVISION SONG CONTEST Gianluca de 'Il Volo' è positivo e Rai 1 mi ha chiesto di sost… -