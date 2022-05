Brave and Beautiful, Anticipazioni: Sirin Sospetta di Riza Per l’Omicidio di Salih! (Di giovedì 12 maggio 2022) Anticipazioni Brave and Beautiful, puntate turche: Sirin, distrutta per l’Omicidio di suo padre, inizia ad avere moltissimi sospetti sul conto di Riza. Quest’ultimo prova ad evitare il carcere… A Brave and Beautiful, ancora una volta al centro dell’attenzione ci sarà un omicidio inaspettato. Salih verrà assassinato da Tahsin durante una colluttazione con lui, ma dietro tutto questo ci sarà, come sempre, Riza. Sirin sarà devastata per la morte di suo padre ma inizierà ad avere dei sospetti proprio sul conto del fratello di Adalet. Anticipazioni Brave and Beautiful, puntate turche: Cesur arrestato per l’Omicidio di Salih! La complessa ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 12 maggio 2022)and, puntate turche:, distrutta perdi suo padre, inizia ad avere moltissimi sospetti sul conto di. Quest’ultimo prova ad evitare il carcere… Aand, ancora una volta al centro dell’attenzione ci sarà un omicidio inaspettato. Salih verrà assassinato da Tahsin durante una colluttazione con lui, ma dietro tutto questo ci sarà, come sempre,sarà devastata per la morte di suo padre ma inizierà ad avere dei sospetti proprio sul conto del fratello di Adalet.and, puntate turche: Cesur arrestato perdiLa complessa ...

