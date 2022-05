Auto contro moto a Gazzaniga: almeno quattro feriti, compresa una bimba di 4 anni (Di giovedì 12 maggio 2022) Gazzaniga. Sembra grave l’incidente che si è verificato giovedì mattina, 12 maggio, in via 4 novembre a Gazzaniga. Secondo le primissime informazioni, intorno alle 7,40 si sarebbero scontrate un’Auto e una moto. Diversi i feriti. almeno 4, tra cui un ragazzo di 17 anni, una ragazza di 28 e pure una bimba di 4 anni. Uno di loro è stato soccorso in codice rosso: si presume, dunque, che le sue condizioni siano piuttosto gravi. Da chiarire la dinamica del sinistro. Sul posto tre ambulanze, i carabinieri del comando di Clusone e i vigili del fuoco. Leggi su bergamonews (Di giovedì 12 maggio 2022). Sembra grave l’incidente che si è verificato giovedì mattina, 12 maggio, in via 4 novembre a. Secondo le primissime informazioni, intorno alle 7,40 si sarebbero scontrate un’e una. Diversi i4, tra cui un ragazzo di 17, una ragazza di 28 e pure unadi 4. Uno di loro è stato soccorso in codice rosso: si presume, dunque, che le sue condizioni siano piuttosto gravi. Da chiarire la dinamica del sinistro. Sul posto tre ambulanze, i carabinieri del comando di Clusone e i vigili del fuoco.

