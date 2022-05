Agnelli Zhang | patto tra presidenti | i motivi dell’incontro

(Di giovedì 12 maggio 2022)traa Roma: iandato in scena ieri mattina Ieri mattina idi Juve e Inter,si sono incontrati in uno hotel a Roma. Un colloquio immortalato dalle telecamere. Isono stati molteplici: lo sviluppo dei diritti tv, la valorizzazione del prodotto Serie A e le posizioni politiche in Lega, a poche ore dall’Assemblea. Al centro dei ragionamenti anche il format della nuova Champions. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

romeoagresti : Steven #Zhang lascia dopo circa mezz’ora il quartier generale della #Juve a Roma: l’abbraccio con #Agnelli ?????????… - romeoagresti : È arrivato nell’hotel dove alloggia la #Juve a Roma anche il presidente dell’#Inter Steven Zhang. Un saluto con… - __grazy87 : Agnelli entrando nello spogliatoio dell'Inter dopo la partita complimentandosi col suo amico Zhang: - CalcioNews24 : Patto tra presidenti: i motivi dell'incontro tra #Agnelli e #Zhang ?? - mikemegnon : @oluwadamifika @nicolatifamilan @andreatifainter È il foglio del patto Agnelli-Zhang di ieri -

