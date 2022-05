Una settimana fine luglio gratuita per le ragazze di IV superiore Iscrizioni aperte

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Avvicinare alle Stem le, quando stanno per decidere del loro futuro. Far capire che ce la possono fare, che possono essere le protagoniste della Quarta rivoluzione industriale. In un Paese come l’Italia, dove le donne sono solo il 17 per cento di tutti i lavoratori del settore Tech, è importante fornire alle più giovani gli strumenti per scegliere i mestieri del futuro. Questo è l’obiettivo di AIxGIRLS, il primo Summer Tech Camp focalizzato su Intelligenza Artificiale e Data Science, dedicato a 20 selezionate studentesse in uscita dalla quarta, che si svolgerà a Volterra, dal 24 al 30, presso la SIAF (Scuola Internazionale di Alta Formazione), e sarà completamente gratuito (lesi chiudono il 20 maggio, affrettatevi!). La SIAF (Scuola Internazionale di Alta Formazione) ...