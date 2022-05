Una Model 2 all’orizzonte per Tesla: sembra definitivo (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’annuncio è stato dato da Elon Musk in persona: in Tesla potrebbe arrivare una Model 2, un veicolo elettrico più piccolo. Come sarà la Model 2? Il nome Model 2 non è ufficiale, ma viene denominata in questo modo perché più piccola del Modello elettrico precedente, la Model 3. Elon Musk ne ha parlato nel Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’annuncio è stato dato da Elon Musk in persona: inpotrebbe arrivare una2, un veicolo elettrico più piccolo. Come sarà la2? Il nome2 non è ufficiale, ma viene denominata in questo modo perché più piccola dello elettrico precedente, la3. Elon Musk ne ha parlato nel

Advertising

lucaviscardi : RT @MrGadgetTech: Tesla introduce lo schermo rotante: ecco su quali auto, il video: Da sempre un passo avanti in materia di tecnologia, Tes… - MrGadgetTech : Tesla introduce lo schermo rotante: ecco su quali auto, il video: Da sempre un passo avanti in materia di tecnologi… - Francym97 : RT @BarbonElle: Lo scatto della polaroid fatto da Barú a Jessica non mi passa. Sembra uno scatto fatto a una top model. Poi lo sguardo, l'e… - ShowlightE : @bod_republic so no be una papa and mama be una role model? Continue - ___livia95___ : Moss ha una sorellastra più giovane di nome Charlotte, anche lei modella,che lavora professionalmente con il nome L… -