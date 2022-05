Ultime Notizie – Eurovision 2022, è polemica su omaggio alla Carrà (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il breve omaggio a Raffaella Carrà nella prima semifinale dell’Eurovision 2022 fa infuriare i fan sui social. Ieri sera, complice il ritmo serrato della trasmissione, il ricordo della conduttrice e cantante legatissima ad Eurovision, scomparsa nel luglio scorso, è stato concentrato in meno di 30 secondi (28 per l’esattezza) con una breve citazione del brano ‘Fiesta’ e i tre conduttori che hanno ballato sulle note della hit insieme ad un folto gruppo di ballerini. Ad annunciare il “Fiesta time” è stata Laura Pausini, poi è partita la strofa del brano originale e i conduttori hanno accennato dei passi di ballo, chiudendo il breve siparietto con l’imitazione dell’iconico slancio all’indietro reso celebre dalla conduttrice. Un “ciao Raffaella” gridato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il brevea Raffaellanella prima semifinale dell’fa infuriare i fan sui social. Ieri sera, complice il ritmo serrato della trasmissione, il ricordo della conduttrice e cantante legatissima ad, scomparsa nel luglio scorso, è stato concentrato in meno di 30 secondi (28 per l’esattezza) con una breve citazione del brano ‘Fiesta’ e i tre conduttori che hanno bto sulle note della hit insieme ad un folto gruppo di ballerini. Ad annunciare il “Fiesta time” è stata Laura Pausini, poi è partita la strofa del brano originale e i conduttori hanno accennato dei passi di ballo, chiudendo il breve siparietto con l’imitazione dell’iconico slancio all’indietro reso celebre dconduttrice. Un “ciao Raffaella” gridato ...

