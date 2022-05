Ue: lancia strategia per proteggere bambini on line (Di mercoledì 11 maggio 2022) Bruxelles, 11 mag. (Adnkronos) - La Commissione Europea lancia una strategia per migliorare la protezione dei bambini su Internet. "Stiamo venendo a prendervi", dice la commissaria agli Affari Interni Ylva Johansson ai responsabili di violenza sessuale su minori, in conferenza stampa a Bruxelles. "Il Consiglio d'Europa stima che un bambino su cinque è vittima di violenza sessuale. Molto spesso il colpevole è qualcuno di cui il bambino si fida, o si fidava", aggiunge. Violenze del genere "possono andare avanti per anni", senza che emergano, ma "quando sono postati on line", allora è possibile perseguirli, osserva la commissaria. L'anno scorso sono stati rilevati "85 mln foto e video di abusi sessuali su bambini in un anno. E questi solo da cinque società", dato che "molte compagnie non li riportano". Tra ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Bruxelles, 11 mag. (Adnkronos) - La Commissione Europeaunaper migliorare la protezione deisu Internet. "Stiamo venendo a prendervi", dice la commissaria agli Affari Interni Ylva Johansson ai responsabili di violenza sessuale su minori, in conferenza stampa a Bruxelles. "Il Consiglio d'Europa stima che un bambino su cinque è vittima di violenza sessuale. Molto spesso il colpevole è qualcuno di cui il bambino si fida, o si fidava", aggiunge. Violenze del genere "possono andare avanti per anni", senza che emergano, ma "quando sono postati on", allora è possibile perseguirli, osserva la commissaria. L'anno scorso sono stati rilevati "85 mln foto e video di abusi sessuali suin un anno. E questi solo da cinque società", dato che "molte compagnie non li riportano". Tra ...

