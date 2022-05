Storica intesa militare tra Regno Unito | Svezia e Finlandia in chiave anti Russia Johnson | «Se attaccano interverremo»

(Di mercoledì 11 maggio 2022) «Nell’eventualità di un disastro, di un attacco a uno dei nostri Paesi, ciascuno interverrebbe per dare assistenza all’altro: assistenzainclusa», se «richiesta». Sono queste le parole del primo ministro britannico Borisin seguito all’accordo di mutua difesa e sicurezza raggiunto oggi, 11 maggio, sia con lache con la. L’prescinde dal possibile ingresso dei due paesi nordici nella Nato. L’operazione è stata definita dae dalla prima ministra svedese Magdalena Andersson «ancora più importante» alla luce dell’invasione russa dell’Ucraina. Le dichiarazioni dei leader: «possibile anche l’uso di armi nucleari»si è recato prima indove ha incontrato il presidente Sauli Niinistö, e ...

Parole simili sono giunte da Andersson, che ha dichiarato che l'con Londra renderà la Svezia più sicura, aggiungendo che Stoccolma sta "esplorando tutte le opzioni e la Nato è una di quelle".