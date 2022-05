Radici Group | l’utile netto è di 150milioni | “Fondamentale continuare ad investire”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Bergamo. Un fatturato di 1.508 milioni di euro generato da oltre 30 siti tra produttivi e commerciali in Europa, Asia e America:chiude l’esercizio 2021 con risultati positivi, nonostante le difficoltà legate agli strascichi della pandemia e, soprattutto nell’ultima parte dell’anno, ai vertiginosi aumenti dei costi delle materie prime e dell’energia. Il Gruppo – guidato dai fratelli Angelo, Maurizio e Paolo– ha continuato a perseguire la strategia di focalizzazione sui core business considerati strategici e sinergici quali la chimica del nylon, i tecnopolimeri e le soluzioni tessili avanzate, introducendo anche novità dal punto di vista dell’offerta con la nuova linea di dispostivi di protezione individuale per la protezione della persona in ambito medico e industriale. L’EBITDA ha raggiunto i 268 milioni di euro e ...