Napoli, rinnovo Fabian Ruiz: l'ultima proposta di De Laurentiis (Di mercoledì 11 maggio 2022) Fabian Ruiz Napoli, 11 maggio 2022 - L'imminente addio di Lorenzo Insigne sta catalizzando tutte le attenzioni dei tifosi del Napoli , che quest'estate rischiano però di salutare un altro pezzo grosso ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022), 11 maggio 2022 - L'imminente addio di Lorenzo Insigne sta catalizzando tutte le attenzioni dei tifosi del, che quest'estate rischiano però di salutare un altro pezzo grosso ...

Advertising

areanapoliit : Fabian-#Napoli, situazione difficile - NapoliCM : ???? Fabian Ruiz Napoli, è rottura! Niente rinnovo: vuole andare via a parametro zero ??? - NCN_it : Rinnovo Mertens, sul tavolo la formula di un anno più opzione per il secondo, Dries riflette #Mertens #rinnovo… - SeEarn : Rinnovo Mertens, sul tavolo la formula di un anno più opzione per il secondo, Dries riflette #Mertens #rinnovo… - NCN_it : Fabian-ADL, incontro con ‘prove di rinnovo’: la richiesta del centrocampista e le riflessioni del patron #Fabian… -