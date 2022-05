(Di mercoledì 11 maggio 2022) Dries per sempre. Cioè, magari per un paio d'anni: un biennale - o un classico uno più uno - e tutti d'accordo sul ridimensionamento drastico di un ingaggio che oggi, a un clic dalla scadenza del ...

Dries per sempre. Cioè, magari per un paio d'anni: un biennale - o un classico uno più uno - e tutti d'accordo sul ridimensionamento drastico di un ingaggio che oggi, a un clic dalla scadenza del ...Con questi ultimi è previsto nei prossimi giorni un primo contatto, anche per capire ledel. Osimhen sta bene all'ombra del Vesuvio, e non avrebbe manifestato particolarmente la ... Napoli, le richieste di Mertens per il rinnovo: la risposta del club L'attaccante belga si accontenterebbe di un ingaggio a 1,2-1,5 milioni l'anno. Il punto d'incontro possibile sulla durata con la formula 1+1. Presto un nuovo incontro ...