Milan: il sogno è Nkunku, ma la trattativa è complicata (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il nuovo Milan sogna il colpo Nkunku, ma per l’attaccante del RB Lipsia bisogna battere la concorrenza dei grandi club d’Europa Nkunku è in orbita Milan per la prossima sessione di calciomercato. Non manca però la concorrenza per il giocatore Secondo l’Equipe oltre ai rossoneri il fantasista francese del Lipsia è cercato da molti club, come Chelsea, Manchester United e Barcellona. Le altre richieste del club tedesco, che non ha bisogno di vendere, complicano però le trattative per l’acquisto del classe ’97. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il nuovosogna il colpo, ma per l’attaccante del RB Lipsia bisogna battere la concorrenza dei grandi club d’Europaè in orbitaper la prossima sessione di calciomercato. Non manca però la concorrenza per il giocatore Secondo l’Equipe oltre ai rossoneri il fantasista francese del Lipsia è cercato da molti club, come Chelsea, Manchester United e Barcellona. Le altre richieste del club tedesco, che non ha bidi vendere, complicano però le trattative per l’acquisto del classe ’97. L'articolo proviene da Calcio News 24.

