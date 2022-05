LDA lancia un appello a Lulù Selassié per una collaborazione: la reazione dell’ex gieffina al videomessaggio (Di mercoledì 11 maggio 2022) Da quando ha partecipato al Grande Fratello Vip, Lulù Selassié non ha mai smesso di fan parlare di sé, riuscendo nell’intendo di costruirsi una solida fanbase. I suoi sostenitori, proprio in questi ultimi giorni, hanno provato ad immaginare una collaborazione tra la ragazza e LDA, cantante recentemente uscito dalla scuola di Amici e hanno dunque iniziato a sottoporre l’idea sui social a più riprese. Alla fine le parole dei fan sono arrivate alle orecchie dell’artista, che ha deciso di lanciare un appello all’ex gieffina. LDA chiede a Lulù Selassié di collaborare tramite un appello video I fan di Lulù Selassié sono più che mai determinati ad aiutare la ragazza a realizzare i propri sogni e sembra ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 11 maggio 2022) Da quando ha partecipato al Grande Fratello Vip,non ha mai smesso di fan parlare di sé, riuscendo nell’intendo di costruirsi una solida fanbase. I suoi sostenitori, proprio in questi ultimi giorni, hanno provato ad immaginare unatra la ragazza e LDA, cantante recentemente uscito dalla scuola di Amici e hanno dunque iniziato a sottoporre l’idea sui social a più riprese. Alla fine le parole dei fan sono arrivate alle orecchie dell’artista, che ha deciso dire unall’ex. LDA chiede adi collaborare tramite unvideo I fan disono più che mai determinati ad aiutare la ragazza a realizzare i propri sogni e sembra ...

